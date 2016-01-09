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    На Новруз-байрам 9 дней будут нерабочими

    19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 будут нерабочими

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы нерабочие дни в связи с праздником Новруз. 

    Как сообщает Report, согласно решению Кабинета министров, в связи с Новруз-байрам 20, 21, 22, 23, 24 марта являются нерабочими.

    Согласно Трудовому кодексу, 20 марта попадает на воскресенье и поэтому 25 марта (пятница) также будет нерабочим. 

    19 марта также считается нерабочим, так как попадает на субботу.

    Таким образом, в праздник Новруз 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 матра будут нерабочими. Рабочая неделя начнется в понедельник, 28 марта. 

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