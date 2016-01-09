На Новруз-байрам 9 дней будут нерабочими

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы нерабочие дни в связи с праздником Новруз.

Как сообщает Report, согласно решению Кабинета министров, в связи с Новруз-байрам 20, 21, 22, 23, 24 марта являются нерабочими.

Согласно Трудовому кодексу, 20 марта попадает на воскресенье и поэтому 25 марта (пятница) также будет нерабочим.

19 марта также считается нерабочим, так как попадает на субботу.

Таким образом, в праздник Новруз 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 матра будут нерабочими. Рабочая неделя начнется в понедельник, 28 марта.