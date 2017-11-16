В новом законе определена ответственность должностных лиц за предотвращение международных преступлений

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане определена ответственность должностных лиц за предотвращение международных преступлений.

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте "О предотвращении и наказании международных преступлений".

В статье 13-й (ответственность начальника и других должностных лиц) законопроекта говорится:

Начальники, либо действующие в качестве начальников лица за международные преступления, совершенные в результате не надлежащего контроля над вооруженными силами под их руководством или эффективным контролем, несут ответственность с учетом ниже приведенного:

1. начальник, либо действующее в качестве начальника лицо, был осведомлен о совершении вооруженными силами под его руководством или эффективным контролем преступления, предусмотренного законом, либо должен был знать о намерении совершить преступления в таких условиях;

2. начальник, либо действующее в качестве начальника лицо, не принял необходимые меры по сообщению уполномоченным органам вопроса для предотвращения предусмотренных в законе преступлений и их уголовного преследования;

3. начальник, либо действующее в качестве начальника лицо, был осведомлен, либо намеренно игнорировал сведения о совершении или намерении совершить предусмотренных в законе преступлений вооруженными силами под их руководством или эффективным контролем в результате не надлежащего контроля над ними;

В 14-й статье (ответственность за исполнение приказа) закона указывается: совершение предусмотренных в законе преступлений по приказам начальника, либо действующего в качестве начальника лица, противоречащим нормам международного права и законодательству Азербайджанской Республики и не могут оцениваться как основание для освобождения от уголовной ответственности либо смягчающим обстоятельством;

Согласно законодательству АР, исполнение приказа освобождается от уголовной ответственности в ниже приведенных случаях:

1. исполнение приказа входит в законно установленные должностные полномочия лица;

2. закон не был откровенно незаконным;

3. лицо не было осведомлено о незаконности приказа.

В статье 12 (не назначение срока за международные преступления) говорится:

Согласно законодательству АР и международным договорам, участником которых является АР, в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, этнических чисток не применяются сроки привлечения к уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора.

В отношении обвиненных в международных преступлениях и задержанных на территории АР лиц независимо от их правового статуса ссылка на должностные полномочия не имеет значения с целью привлечения к уголовной ответственности и принимается как основание для освобождения от уголовной ответственности либо смягчающие обстоятельство.

Согласно национальному законодательству и нормам международного права, иммунитет лица в связи с должностными полномочиями не препятствует проведению уголовной юрисдикции в отношении данного лица за международное преступление на территории АР.