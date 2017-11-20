Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В новогодние праздники в Азербайджане будет 5 дней отдыха.

Как сообщает Report, 31 декабря этого года в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, и 1-е и 2-е января 2018 года в связи с празднованием Нового года будут нерабочими днями. Из-за того, что 31 декабря приходится на воскресенье, согласно Трудовому кодексу очередной рабочий день, то есть 3 января, будет считаться нерабочим днем.

30 декабря приходится на субботу. Таким образом, в стране 5 дней будут нерабочими - 30, 31 декабря и 1, 2 и 3 января.

4 января первый рабочий день Нового года и новой рабочей недели.