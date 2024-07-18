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В Нефтчале простились с шехидом I Карабахской войны Яшаром Керимовым

В Нефтчале простились с шехидом I Карабахской войны Яшаром Керимовым В селе Гараманлы Нефтчалинского района простились с шехидом Яшаром Керимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
18 июля 2024 г. 12:58
В Нефтчале простились с шехидом I Карабахской войны Яшаром Керимовым

В селе Гараманлы Нефтчалинского района простились с шехидом Яшаром Керимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Исполнительной власти Нефтчалинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки шехида были перезахоронены на кладбище села Гараманлы.

Керимов Яшар Алекпер оглу родился 12 апреля 1967 года. Он пропал без вести 23 июля 1993 года в селе Шелли Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Yaşar Kərimov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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