В Нефтчале 359 человек впервые приняли участие на выборах - ФОТО

Нефтчала. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе продолжается голосование.

Как сообщил региональному бюро Report председатель Нефтчалинской окружной избирательной комиссии №61 Шаиг Мамедов, в Нефтчале созданы все условия для прозрачного и демократического проведения референдума.

41 участок по Нефтчалинскому избирательному округу №61 оснащен техническим оборудованием. На 5 участках установлены веб-камеры.

В списке избирателей по округу числятся 41 565 человек.

По округу и участкам за голосованием следят 422 наблюдателя. По данным на 12:00 в голосовании приняли участие 14 449 человек, что составляет 34,8% избирателей.

В Нефтчале 359 человек впервые приняли участие на выборах.