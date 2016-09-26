 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нефтчале 359 человек впервые приняли участие на выборах - ФОТО

    До 12:00 правом голосования воспользовались 14 449 человек

    Нефтчала. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе продолжается голосование.

    Как сообщил региональному бюро Report председатель Нефтчалинской окружной избирательной комиссии №61 Шаиг Мамедов, в Нефтчале созданы все условия для прозрачного и демократического проведения референдума.

    41 участок по Нефтчалинскому избирательному округу №61 оснащен техническим оборудованием. На 5 участках установлены веб-камеры. 

    В списке избирателей по округу числятся 41 565 человек. 

    По округу и участкам за голосованием следят 422 наблюдателя. По данным на 12:00 в голосовании приняли участие 14 449 человек, что составляет 34,8% избирателей. 

    В Нефтчале 359 человек впервые приняли участие на выборах. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi