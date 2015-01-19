В Нардаране пройдет акция протеста против публикаций карикатур на Пророка

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 21 января в 14:00 в поселке Нардаран г.Баку пройдет митинг. Об этом сообщил Report председатель Совета аксаккалов Нардарана Кербелаи Натиг Керимов.

Он заявил, что акция является протестом против повторной публикации рядом авторитетных мировых изданий карикатур, оскорбляющих Пророка, после событий во Франции: "Мы протестуем против оскорбления исламской религии. Мы также выражаем свой протест против терроризма. Акция пройдет на площади Имама Гусейна в поселке, мы пригласили на митинг жителей всех сел".

Н.Керимов отметил, что они не обращались в государственные структуры по поводу проведения митинга: "Мы до сих пор не обращались в государственные структуры по поводу проведения акций. Мы всего лишь даем объявление о митинге".