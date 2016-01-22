​В Нардаране откроется филиал Фонда "Знание"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В бакинском поселке Нардаран откроется филиал Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

Как отмечает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, член Совета попечителей Фонда "Знание" Камал Абдуллаев.

По его словам, с жителями Нардарана будет проделана немалая работа на пути гармоничного отношения к государству и религии, общего и мультикультурного настроения: "Жители Нардарана духовно готовы к этому. В Нардаране и других бакинских селах были и есть представители интеллигенции. Они будут нашей основной точкой опоры. Люди, принимающие и поддерживающие азербайджанскую государственность. Нардаранцы - люди, готовые идти за такими людьми".