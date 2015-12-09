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    В Нардаране началась подача электроэнергии в более 1000 домов

    Подача электроэнергии в поселок восстановлена

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Восстановлена подача электроэнергии в поселок Нардаран.

    Как сообщили Report в штабе ОАО "Азеришыг", созданном в Нардаране в связи с электроснабжением, в штаб по поводу восстановления подачи электроэнергии поступило 1500 заявлений: "На основании этих заявлений в более 1000 домов установлены счетчики SMS-типа, в эти дома уже подается электричество". 

    Согласно информации, в штабе заключаются договора с абонентами и на основе средств, загруженных на счетчики, они снабжаются электричеством.

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