В Нардаране началась подача электроэнергии в более 1000 домов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Восстановлена подача электроэнергии в поселок Нардаран.

Как сообщили Report в штабе ОАО "Азеришыг", созданном в Нардаране в связи с электроснабжением, в штаб по поводу восстановления подачи электроэнергии поступило 1500 заявлений: "На основании этих заявлений в более 1000 домов установлены счетчики SMS-типа, в эти дома уже подается электричество".

Согласно информации, в штабе заключаются договора с абонентами и на основе средств, загруженных на счетчики, они снабжаются электричеством.