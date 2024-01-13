В НАР создаются все условия для обеспечения прозрачности проведения выборов

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) продолжается подготовка к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) продолжается подготовка к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля.

Как сообщает местное бюро Report, председатель окружной избирательной комиссии Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6 Гасан Гасанов заявил, что на "выборах победы" будет обеспечена прозрачность голосования.

"Все избирательные участки оснащены необходимыми техническими средствами и методическими пособиями. Участкам розданы первичные списки избирателей. Проводится работа по уточнению утвержденных списков избирателей по каждому избирательному участку. Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6 охватывает 63 избирательных участка. В воинских частях будут дополнительно созданы два участка, в итоге голосование пройдет на 65 участках", - сказал он.