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В НАР создаются все условия для обеспечения прозрачности проведения выборов

В НАР создаются все условия для обеспечения прозрачности проведения выборов В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) продолжается подготовка к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля.
Внутренняя политика
13 января 2024 г. 12:22
В НАР создаются все условия для обеспечения прозрачности проведения выборов

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) продолжается подготовка к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля.

Как сообщает местное бюро Report, председатель окружной избирательной комиссии Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6 Гасан Гасанов заявил, что на "выборах победы" будет обеспечена прозрачность голосования.

"Все избирательные участки оснащены необходимыми техническими средствами и методическими пособиями. Участкам розданы первичные списки избирателей. Проводится работа по уточнению утвержденных списков избирателей по каждому избирательному участку. Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6 охватывает 63 избирательных участка. В воинских частях будут дополнительно созданы два участка, в итоге голосование пройдет на 65 участках", - сказал он.

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