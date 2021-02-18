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В НАНА создается новое отделение по работе с политическими партиями

В НАНА создается новое отделение по работе с политическими партиями Создание и направление деятельности нового отдела уже включено в повестку дня заседания Ученого совета Института и утверждено после обсуждений на заседании
Внутренняя политика
18 февраля 2021 г. 10:29
В НАНА создается новое отделение по работе с политическими партиями
Report
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В Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) создается новое отделение по работе с политическими партиями.

Как сообщает Report, в Институте истории начнет работу отдел истории политических партий и общественных организаций.

Создание и направление деятельности нового отдела уже включено в повестку дня заседания Ученого совета Института и утверждено после обсуждений на заседании.

Учитывая растущую роль политических партий и организаций в современном Азербайджане, создание отдела имеет целью изучение их истории и предоставления рекомендаций соответствующим государственным органам.

На должность заведующей отделом выдвинута завотделением истории Кавказа, доктор исторических наук Ирада Багирова. И.Багирова работает в институте с 1979 года. В 1998-2002 годах она работала на телеканале Space заместителем директора по общественно-политическим вопросам и информационной политике.

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