В НАНА создается новое отделение по работе с политическими партиями

Создание и направление деятельности нового отдела уже включено в повестку дня заседания Ученого совета Института и утверждено после обсуждений на заседании

В Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) создается новое отделение по работе с политическими партиями.

Как сообщает Report, в Институте истории начнет работу отдел истории политических партий и общественных организаций.

Создание и направление деятельности нового отдела уже включено в повестку дня заседания Ученого совета Института и утверждено после обсуждений на заседании.

Учитывая растущую роль политических партий и организаций в современном Азербайджане, создание отдела имеет целью изучение их истории и предоставления рекомендаций соответствующим государственным органам.

На должность заведующей отделом выдвинута завотделением истории Кавказа, доктор исторических наук Ирада Багирова. И.Багирова работает в институте с 1979 года. В 1998-2002 годах она работала на телеканале Space заместителем директора по общественно-политическим вопросам и информационной политике.