В Нахчыванской АР учреждено полномочное представительство президента Азербайджана

В Нахчыванской Автономной Республике учреждено полномочное представительство президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике возглавляет полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (далее – полномочный представитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской Республики и подчиняющийся непосредственно президенту Азербайджанской Республики.
Полномочный представитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджанской Республики на территории Нахчыванской Автономной Республики, и осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджанской Республики.
Центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные структуры должны осуществлять свою деятельность на территории Нахчыванской Автономной Республики в координации с полномочным представителем.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.