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В Нахчыванской АР учреждено полномочное представительство президента Азербайджана

В Нахчыванской АР учреждено полномочное представительство президента Азербайджана В Нахчыванской Автономной Республике учреждено полномочное представительство президента Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
22 декабря 2022 г. 18:50
В Нахчыванской АР учреждено полномочное представительство президента Азербайджана

В Нахчыванской Автономной Республике учреждено полномочное представительство президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике возглавляет полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (далее – полномочный представитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской Республики и подчиняющийся непосредственно президенту Азербайджанской Республики.

Полномочный представитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджанской Республики на территории Нахчыванской Автономной Республики, и осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджанской Республики.

Центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные структуры должны осуществлять свою деятельность на территории Нахчыванской Автономной Республики в координации с полномочным представителем.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi təsis edilib

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