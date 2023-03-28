В Нахчыване завершилась перепись населения

19:34

Завершена начавшаяся 10 января перепись населения в Нахчыване, данные, полученные в территориальных округах, добавляются в центральную систему.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 28 декабря 2022 года в Нахчыване был создан Центральный штаб, утвержден план мероприятий по проведению переписи.

Благодаря программному обеспечению, данные интегрированы в единую электронную систему страны. Это обеспечивает более точную обработку статистических данных по городам и районам, мобильный доступ и устранение повторов.