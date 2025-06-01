О нас

В Нахчыване заключенные родители встретились со своими детьми

В Нахчыване заключенные родители встретились со своими детьми Пенитенциарная служба Министерства юстиции Нахчыванской АР организовала встречу заключенных родителей с их детьми.
Внутренняя политика
1 июня 2025 г. 10:11
В Нахчыване заключенные родители встретились со своими детьми

Пенитенциарная служба Министерства юстиции Нахчыванской АР организовала встречу заключенных родителей с их детьми.

Как сообщает местное бюро Report, инициатива была реализована в исправительном учреждении смешанного режима по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

Начальник отдела стратегического планирования и мониторинга Службы подполковник юстиции Али Рагимов поздравил детей с праздником и отметил, что государственная политика в отношении детей, основы которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что особое внимание уделяется строительству детских садов, школ и спортивных площадок на освобожденных от оккупации территориях.

Различные игры и музыкальные номера сделали мероприятие увлекательным и запоминающимся для детей. В завершение руководство Пенитенциарной службы вручило детям различные подарки.

В мероприятии приняли участие 12 заключенных и 20 детей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda məhkum valideynlər uşaqları ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi