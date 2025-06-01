В Нахчыване заключенные родители встретились со своими детьми

Пенитенциарная служба Министерства юстиции Нахчыванской АР организовала встречу заключенных родителей с их детьми.
Как сообщает местное бюро
Начальник отдела стратегического планирования и мониторинга Службы подполковник юстиции Али Рагимов поздравил детей с праздником и отметил, что государственная политика в отношении детей, основы которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что особое внимание уделяется строительству детских садов, школ и спортивных площадок на освобожденных от оккупации территориях.
Различные игры и музыкальные номера сделали мероприятие увлекательным и запоминающимся для детей. В завершение руководство Пенитенциарной службы вручило детям различные подарки.
В мероприятии приняли участие 12 заключенных и 20 детей.