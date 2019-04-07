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В Нахчыване задержаны 35 нелегальных трудовых мигрантов

В Нахчыване задержаны 35 нелегальных трудовых мигрантов

В первом квартале 2019 года Государственная миграционная служба Нахчыванской Автономной Республики обнаружила 35 иностранных граждан, нелегально проживавших на территории автономной республики без регистрации и занимавшихся незаконной трудовой деятельностью.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Нахчыванской Автономной Республики, в отношении указанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

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