В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 39 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 39 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу автономной республики.

Так, в декабре прошлого года в Государственную миграционную службу поступило 462 заявления. Из этих обращений 205 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства. Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.