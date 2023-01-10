В Нахчыване ведется подготовка к подключению госучреждений к СМЭД

Государственные учреждения Нахчыванской Автономной Республики будут интегрированы в “Систему межведомственного электронного документооборота”.

Государственные учреждения Нахчыванской Автономной Республики будут интегрированы в “Систему межведомственного электронного документооборота” (СМЭД).

Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетили Нахчыван 5-7 января.

“Система межведомственного электронного документооборота” была создана в соответствии с указом президента Азербайджана от 4 сентября 2012 года № 692 при операторстве Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Сотрудники службы во время пребывания в Нахчыванской АР рассмотрели текущее состояние информационной безопасности системы электронного документооборота, применяемой в государственных органах, оценили на месте инфраструктуру для внедрения в государственных учреждениях Нахчывана решений СМЭД и усиленной электронной подписи.

В настоящее время к “Системе межведомственного электронного документооборота” подключены в общей сложности 145 государственных учреждений.