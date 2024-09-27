В Нахчыване в День памяти посещены могилы шехидов

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) по случаю 27 сентября - Дня памяти проводится ряд мероприятий, посвященных памяти шехидов Отечественной войны.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) по случаю 27 сентября - Дня памяти проводится ряд мероприятий, посвященных памяти шехидов Отечественной войны.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, представители государственных учреждений автономной республики, а также общественности приходят на могилы шехидов 44-дневной войны.

В городе Нахчыване и других населенных пунктах НАР к могилам шехидов возлагают цветы, читают молитвы за упокой их душ и с благодарностью вспоминают героев, которые отдали свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.