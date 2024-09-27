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В Нахчыване в День памяти посещены могилы шехидов

В Нахчыване в День памяти посещены могилы шехидов В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) по случаю 27 сентября - Дня памяти проводится ряд мероприятий, посвященных памяти шехидов Отечественной войны.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 10:49
В Нахчыване в День памяти посещены могилы шехидов

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) по случаю 27 сентября - Дня памяти проводится ряд мероприятий, посвященных памяти шехидов Отечественной войны.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, представители государственных учреждений автономной республики, а также общественности приходят на могилы шехидов 44-дневной войны.

В городе Нахчыване и других населенных пунктах НАР к могилам шехидов возлагают цветы, читают молитвы за упокой их душ и с благодарностью вспоминают героев, которые отдали свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Anım Günü qeyd olunub, şəhid məzarları ziyarət edilib

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