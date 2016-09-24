В Нахчыване на 35 избирательных участках установлены веб-камеры

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом месяце 347 новых абонентов в Нахчыванской Автономной Республике обеспечены широкополостным интернетом, базовые станции сети Naxtel LTE в селе Дюйлюн, Андамидж, Уступу, Тиви, Бист и Нюснюс подключены к 4G сети.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства связи и высоких технологий автономной республики.

В связи с реализацией проекта "Оптика до дома" в 8 частных квартир проведена волоконно-оптическая кабельная линия, в эксплуатацию сданы 484 новых телефонных номера. За этот период на 35 избирательных участках установлены веб-камеры.