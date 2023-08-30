В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК

В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК

Начальники пяти управлений жилищного хозяйства города Нахчыван освобождены от занимаемых должностей.

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Начальники пяти управлений жилищного хозяйства города Нахчыван освобождены от занимаемых должностей. Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал глава Исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов. Согласно распоряжению, начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №1 Фируз Асадов, начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №2 Абасат Велиев, начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №3 Орхан Гусейнов, начальник управления жилищного хозяйства №5 Хатаи Мамедов и начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №6 Ильгар Фараджов освобождены от занимаемых должностей. Другим распоряжением М. Сеидова на эти должности были назначены соответственно Васиф Гасымов, Багир Аббасов, Миралескер Сеидов, Сабир Керимов и Джасарат Магеррамов. Кроме того, Айхан Мамедов назначен начальником Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №4. Подпишитесь на наш Telegram канал