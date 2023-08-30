О нас

В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК

В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК Начальники пяти управлений жилищного хозяйства города Нахчыван освобождены от занимаемых должностей.
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 15:29
В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК

Начальники пяти управлений жилищного хозяйства города Нахчыван освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал глава Исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов.

Согласно распоряжению, начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №1 Фируз Асадов, начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №2 Абасат Велиев, начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №3 Орхан Гусейнов, начальник управления жилищного хозяйства №5 Хатаи Мамедов и начальник Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №6 Ильгар Фараджов освобождены от занимаемых должностей.

Другим распоряжением М. Сеидова на эти должности были назначены соответственно Васиф Гасымов, Багир Аббасов, Миралескер Сеидов, Сабир Керимов и Джасарат Магеррамов.

Кроме того, Айхан Мамедов назначен начальником Нахчыванского городского управления жилищного хозяйства №4.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda beş Mənzil İstismar İdarəsinin rəisi işdən çıxarılıb, yeni təyinatlar olub - SİYAHI

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi