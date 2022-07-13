В Нахчыване созвана сессия Верховного меджлиса

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 13 июля подписал Постановление о созыве седьмой сессии Верховного меджлиса шестого созыва.

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 13 июля подписал Постановление о созыве седьмой сессии Верховного меджлиса шестого созыва.

Как сообщает Report, сессия созвана на 16 июля 2022 года в 11:00 в городе Нахчыван.

В рамках сессии будут обсуждаться итоги социально-экономического развития Нахчыванской АР в первом полугодии 2022 года, утверждение исполнения госбюджета АР на 2021 год, законопроекты о внесении изменений в Закон Нахчыванской АР "О государственном бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2022 год", о внесении изменений в Закон Нахчыванской АР "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики", избрание Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики.

На сессию приглашены руководители профильных организаций и представители государственных СМИ.