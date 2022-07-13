О нас

В Нахчыване созвана сессия Верховного меджлиса

В Нахчыване созвана сессия Верховного меджлиса Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 13 июля подписал Постановление о созыве седьмой сессии Верховного меджлиса шестого созыва.
Внутренняя политика
13 июля 2022 г. 20:52
В Нахчыване созвана сессия Верховного меджлиса

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 13 июля подписал Постановление о созыве седьмой сессии Верховного меджлиса шестого созыва.

Как сообщает Report, сессия созвана на 16 июля 2022 года в 11:00 в городе Нахчыван.

В рамках сессии будут обсуждаться итоги социально-экономического развития Нахчыванской АР в первом полугодии 2022 года, утверждение исполнения госбюджета АР на 2021 год, законопроекты о внесении изменений в Закон Нахчыванской АР "О государственном бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2022 год", о внесении изменений в Закон Нахчыванской АР "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики", избрание Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики.

На сессию приглашены руководители профильных организаций и представители государственных СМИ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyası çağırılıb

Самое читаемое

37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi