В Нахчыване созвана сессия Верховного Меджлиса

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал решение о созыве шестой сессии Верховного Меджлиса шестого созыва.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал решение о созыве шестой сессии Верховного Меджлиса шестого созыва.

Как сообщает Report, в решении говорится:

I. Шестую сессию Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики шестого созыва созвать 29 декабря 2021 года в 11:00 часов в городе Нахчыван.

II. Вынести на обсуждение сессии следующие вопросы:

1. итоги социально-экономического развития Нахчыванской автономной республики в 2021 году;

2. утверждение государственного бюджета Нахчыванской автономной республики на 2022 год;

3. утверждение бюджета Государственного фонда социальной защиты Нахчыванской автономной республики на 2022 год;

4. утверждение бюджета Фонда страхования от безработицы на 2022 год;

и другие вопросы.