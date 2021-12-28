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В Нахчыване созвана сессия Верховного Меджлиса

В Нахчыване созвана сессия Верховного Меджлиса Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал решение о созыве шестой сессии Верховного Меджлиса шестого созыва.
Внутренняя политика
28 декабря 2021 г. 11:52
В Нахчыване созвана сессия Верховного Меджлиса

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал решение о созыве шестой сессии Верховного Меджлиса шестого созыва.

Как сообщает Report, в решении говорится:

I. Шестую сессию Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики шестого созыва созвать 29 декабря 2021 года в 11:00 часов в городе Нахчыван.

II. Вынести на обсуждение сессии следующие вопросы:

1. итоги социально-экономического развития Нахчыванской автономной республики в 2021 году;

2. утверждение государственного бюджета Нахчыванской автономной республики на 2022 год;

3. утверждение бюджета Государственного фонда социальной защиты Нахчыванской автономной республики на 2022 год;

4. утверждение бюджета Фонда страхования от безработицы на 2022 год;

и другие вопросы.

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