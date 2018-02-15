 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нахчыване создано Государственное агентство автомобильных дорог

    Данное решение подписал председатель Верховного Меджлиса Васиф Талыбов

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Нахчыванской автономной республике создано Государственное агентство автомобильных дорог.

    Как передает Report, данное решение подписал председатель Верховного Меджлиса НАР Васиф Талыбов.

    Решение принято с целью усовершенствования управления в области автомобильных дорог и повышения эффективности осуществляемых работ в автономной республике.

    В документе, в частности, говорится о создании Государственного агентства автомобильных дорог НАР на основе Государственной компании "Нахавтойол", также об утверждении "Положения о Государственном агентстве автомобильных дорог Нахчыванской автономной республики" и решении вопросов вытекающих из настоящего указа кабинетом министров Нахчывана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi