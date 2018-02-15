В Нахчыване создано Государственное агентство автомобильных дорог

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Нахчыванской автономной республике создано Государственное агентство автомобильных дорог.

Как передает Report, данное решение подписал председатель Верховного Меджлиса НАР Васиф Талыбов.

Решение принято с целью усовершенствования управления в области автомобильных дорог и повышения эффективности осуществляемых работ в автономной республике.

В документе, в частности, говорится о создании Государственного агентства автомобильных дорог НАР на основе Государственной компании "Нахавтойол", также об утверждении "Положения о Государственном агентстве автомобильных дорог Нахчыванской автономной республики" и решении вопросов вытекающих из настоящего указа кабинетом министров Нахчывана.