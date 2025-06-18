В Нахчыване создан новый региональный орган по надзору за водными ресурсами

В Нахчыване создан новый региональный орган по надзору за водными ресурсами

В Нахчыване создан новый региональный орган по надзору за водными ресурсами

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В Нахчыванской Автономной Республике создан новый региональный орган по надзору за водными ресурсами. Как сообщает Report, при Службе государственного контроля за использованием и охраной вод Агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) создан 14-й Нахчыванский региональный отдел. На сегодняшней церемонии был представлен руководитель нового подразделения Саттар Насиров. Соответствующий приказ подписал глава Службы государственного контроля при ADSEA Рафиг Асланов. Другим приказом Сабир Рзаев назначен заместитель начальника подразделения. Подпишитесь на наш Telegram канал