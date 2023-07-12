В Нахчыване состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”

В целях оказания поддержки семьям шехидов, а также лицам, потерявшим здоровье за территориальную целостность Азербайджанской Республики и ее независимость, состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”, созданного в Нахчыванской Автоно

В целях оказания поддержки семьям шехидов, а также лицам, потерявшим здоровье за территориальную целостность Азербайджанской Республики и ее независимость, состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”, созданного в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Джейхун Джалилов сообщил, что в повестке дня заседания - обсуждение, предварительная презентация деятельности Фонда ”Dəstək" на сегодняшний день, а также анализ работы, предусмотренной в будущем, привлечение пожертвований и создание устойчивости Фонда поддержки, оценка возможностей использования средств Фонда.