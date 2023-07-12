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В Нахчыване состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”

В Нахчыване состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək” В целях оказания поддержки семьям шехидов, а также лицам, потерявшим здоровье за территориальную целостность Азербайджанской Республики и ее независимость, состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”, созданного в Нахчыванской Автоно
Внутренняя политика
12 июля 2023 г. 20:07
В Нахчыване состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”

В целях оказания поддержки семьям шехидов, а также лицам, потерявшим здоровье за территориальную целостность Азербайджанской Республики и ее независимость, состоялось первое заседание попечительского совета фонда “Dəstək”, созданного в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Джейхун Джалилов сообщил, что в повестке дня заседания - обсуждение, предварительная презентация деятельности Фонда ”Dəstək" на сегодняшний день, а также анализ работы, предусмотренной в будущем, привлечение пожертвований и создание устойчивости Фонда поддержки, оценка возможностей использования средств Фонда.

Попечительский совет был создан в июле этого года на основе инициативы и состоит из 7 человек, имеющих общественный авторитет в Нахчыванской Автономной Республике. С подробной информацией о деятельности Фонда ”Dəstək" можно ознакомится на сайте destekfondu.nmr.az.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda yaradılan “Dəstək” fondunun himayəçilik şurasının ilk iclası keçirilib

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