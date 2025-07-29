В Нахчыване состоялась презентация первого тома "Наследия Западного Азербайджана"

В Нахчыване состоялась презентация первого тома "Наследия Западного Азербайджана"

В Нахчыване прошла заключительная презентация первого тома книги "Наследие Западного Азербайджана", организованная представительством Общины Западного Азербайджана (ОЗА) по Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, открывая мероприятие, ректор Нахчыванского государственного университета, представитель ОЗА по Нахчывану Эльбрус Исаев подчеркнул неоценимую роль издания в сохранении исторической памяти и его значительный вклад в академические исследования.

Он отметил, что политика геноцида и депортации, проводимая армянами, стремившимися исторически создать моноэтническое государство, и направленная на поэтапное уничтожение наследия западных азербайджанцев потерпела крах.

В первом томе книги рассказывается о 201 из более чем 700 азербайджанских кладбищ, существовавших на территории Западного Азербайджана до 1991 года, от которых сейчас остались лишь руины. В книге также использованы военно-топографические карты, спутниковые изображения и проведен мониторинг существующих на территории кладбищ с применением современных методологических анализов.

Заместитель министра юстиции Нахчыванской АР, временно исполняющий обязанности министра Гусейн Сафаров в своем выступлении рассказал о сущности и цели издания. Было отмечено, что издание, являющееся важным источником передачи азербайджанских реалий будущим поколениям, не только освещает историю, но и закладывает основы международной правовой ответственности. Он добавил, что армянские сепаратисты ответят за политику вандализма, совершенную против азербайджанцев.

Омбудсмен Нахчыванской АР Гюнай Рзаева отметила, что представляемая книга еще раз фактами доказывает политику этнической чистки против западных азербайджанцев, серьезное и систематическое нарушение принципов прав человека, норм международного права и конвенций.

Было подчеркнуто, что обеспечение права на возвращение должно быть в центре международных усилий для восстановления справедливости, достижения мира и примирения.

Гюнай Рзаева подчеркнула важность продолжения совместных усилий по выявлению исторических истин и доведению их до международной общественности.

Следует отметить, что ранее первичная презентация первого тома книги "Наследие Западного Азербайджана" прошла в городе Нахчыван, а затем книга была представлена широкой общественности в Ордубаде, Кенгерли, Бабеке, Садараке, Шаруре, Шахбузе и Джульфе.