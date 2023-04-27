В Нахчыване состоялась конференция на тему "Зарифа Алиева-100"

Министерством здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики была организована конференция по случаю 100-летнего юбилея выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Министерством здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики была организована конференция по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие прошло в Нахчыванской республиканской больнице.

Первый заместитель министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики Самиг Садыхов отметил, что академик Зарифа Алиева внесла значительный вклад в развитие медицины в стране.

Работы ученого, являющиеся плодом успешных многолетних исследований по актуальным вопросам офтальмологии, были удостоены высокой оценки. Новые и эффективные методы лечения, комплексные профилактические меры, предложенные в этих исследованиях, нашли широкое применение на практике.

Садыхов отметил, что в рамках 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой во всех медицинских учреждениях Автономной Республики организуются гуманитарные медицинские акции и различные мероприятия.