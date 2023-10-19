В Нахчыване состоялась конференция “Гейдар Алиев и азербайджанская модель молодежной политики”

В Нахчыване состоялась конференция на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская модель молодежной политики”

В Нахчыване состоялась конференция на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская модель молодежной политики”.

Об этом Report сообщили в Национальном совете молодежных организаций Азербайджана (NAYORA).

Мероприятие организовано совместно Молодежным фондом Азербайджана, Молодежным фондом Нахчыванской Автономной Республики и NAYORA.

В ходе официальной части мероприятия выступили заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана Гамид Насибов, и. о. исполнительного директора Молодежного фонда Азербайджана Гадир Халилов, депутат Милли Меджлиса Ульвия Гамзаева и председатель NAYORA Азер Алиев.

В своих выступлениях они подчеркнули, что сегодняшнее развитие независимого Азербайджана является результатом политической линии общенационального лидера Гейдара Алиева, которую успешно продолжил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После официальной части солисты Нахчыванской государственной филармонии выступили с концертной программой. Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой картин, посвященных жизни, политической и государственной деятельности Гейдара Алиева.

Далее мероприятие продолжилось параллельными панельными дискуссиями, после которых было сделано памятное фото.