В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня Победы

Первая годовщина Победы в Отечественной войне была торжественно отмечена в Нахчыванской Автономной Республике.

Первая годовщина Победы в Отечественной войне была торжественно отмечена в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, в Нахчыване было организовано народное шествие.

Участники шествия посетили могилы шехидов, на улицах и проспектах жители города с трехцветными флагами Азербайджана скандировали лозунг "Карабах-это Азербайджан!"

В то же время в День Победы в Кянгярлинском районе была сдана в эксплуатацию Площадь Флага. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в церемонии открытия.