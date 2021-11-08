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В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня Победы

В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня Победы Первая годовщина Победы в Отечественной войне была торжественно отмечена в Нахчыванской Автономной Республике.
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 19:12
В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня Победы

Первая годовщина Победы в Отечественной войне была торжественно отмечена в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, в Нахчыване было организовано народное шествие.

Участники шествия посетили могилы шехидов, на улицах и проспектах жители города с трехцветными флагами Азербайджана скандировали лозунг "Карабах-это Азербайджан!"

В то же время в День Победы в Кянгярлинском районе была сдана в эксплуатацию Площадь Флага. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в церемонии открытия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Zəfər yürüşü keçirilib, Kəngərlidə Bayraq Meydanı istifadəyə verilib

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