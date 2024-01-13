В Нахчыване прошла церемония присяги 32 молодых полицейских

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги 32 молодых сотрудников полиции.

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги 32 молодых сотрудников полиции.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), они окончили курс предварительной подготовки.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Отечественной войны и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции.

Выступившие на церемонии гости рассказали об истории органов внутренних дел и значимости присяги.

Затем, согласно соответствующим правилам, выпускники принесли полицейскую присягу перед Государственным флагом, и прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.