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В Нахчыване прошла церемония присяги 32 молодых полицейских

В Нахчыване прошла церемония присяги 32 молодых полицейских В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги 32 молодых сотрудников полиции.
Внутренняя политика
13 января 2024 г. 14:46
В Нахчыване прошла церемония присяги 32 молодых полицейских

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги 32 молодых сотрудников полиции.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), они окончили курс предварительной подготовки.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Отечественной войны и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции.

Выступившие на церемонии гости рассказали об истории органов внутренних дел и значимости присяги.

Затем, согласно соответствующим правилам, выпускники принесли полицейскую присягу перед Государственным флагом, и прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda 32 gəncin polis sıralarına qəbul edilməsi ilə əlaqədar andiçmə mərasimi keçirilib

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