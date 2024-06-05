В Нахчыване пройдет второй фестиваль-конгресс ”Возвращение в Западный Азербайджан"

21-22 июня на плато Батабат в Шахбузском районе пройдет второй фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан".

21-22 июня на плато Батабат в Шахбузском районе пройдет второй фестиваль-конгресс "Возвращение в Западный Азербайджан".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев заявил на пресс-конференции.

В ходе фестиваль-конгресса будут представлены образцы фольклора Западного Азербайджана, кулинарные и музыкальные номера, выставки, литературно-художественные композиции. Кроме того, планируется провести свадьбу двух молодых людей из Западного Азербайджана.

Будут установлены палатки, которые воссоздадут 11 махалов Западного Азербайджана.