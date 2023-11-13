В Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан"

23-24 ноября в Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и международный конгресс "Западный Азербайджан: путь к Великому возвращению", который планируется проводить ежегодно.

23-24 ноября в Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и международный конгресс "Западный Азербайджан: путь к Великому возвращению", который планируется проводить ежегодно.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятия пройдут при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования Азербайджана, Нахчыванского государственного университета, Общины Западного Азербайджана.

Помимо официальных гостей, в фестивале примут участие ректоры передовых вузов нашей страны и Турции, а также исследователи.

В рамках фестиваля и конгресса перед учеными будут поставлены цели по исследованию истории, культуры, искусства Западного Азербайджана и вынесению этих вопросов на обсуждение широкой аудитории.