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В Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан"

В Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" 23-24 ноября в Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и международный конгресс "Западный Азербайджан: путь к Великому возвращению", который планируется проводить ежегодно.
Внутренняя политика
13 ноября 2023 г. 13:14
В Нахчыване пройдет фестиваль Возвращение в Западный Азербайджан

23-24 ноября в Нахчыване пройдет фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и международный конгресс "Западный Азербайджан: путь к Великому возвращению", который планируется проводить ежегодно.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятия пройдут при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования Азербайджана, Нахчыванского государственного университета, Общины Западного Азербайджана.

Помимо официальных гостей, в фестивале примут участие ректоры передовых вузов нашей страны и Турции, а также исследователи.

В рамках фестиваля и конгресса перед учеными будут поставлены цели по исследованию истории, культуры, искусства Западного Азербайджана и вынесению этих вопросов на обсуждение широкой аудитории.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda “Qərbi Azərbaycana Qayıdış” adlı festival keçiriləcək

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