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В Нахчыване пройдет фестиваль-конгресс ”Возвращение в Западный Азербайджан"

В Нахчыване пройдет фестиваль-конгресс ”Возвращение в Западный Азербайджан" В Нахчыване 23-24 ноября пройдет фестиваль “Возвращение в Западный Азербайджан” и конгресс на тему “Дорога к возвращению в Западный Азербайджан”.
Внутренняя политика
21 ноября 2023 г. 20:14
В Нахчыване пройдет фестиваль-конгресс ”Возвращение в Западный Азербайджан

В Нахчыване 23-24 ноября пройдет фестиваль “Возвращение в Западный Азербайджан” и конгресс на тему “Дорога к возвращению в Западный Азербайджан”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, фестиваль и конгресс, посвященные Западному Азербайджану, пройдут в Нахчыванской Автономной Республике при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Нахчыванского государственного университета, Общины Западного Азербайджана и азербайджанской интеллигенции из Западного Азербайджана.

На фестивале будут представлены композиции из фольклорных образцов Западного Азербайджана, книжная выставка, стенды с образцами кулинарной и материальной культуры, концертная программа с образцами западно-азербайджанских песен и фольклора, фильмы, посвященные Западному Азербайджану и т.д. Жители Западного Азербайджана, проживающие в Автономной Республике, впервые соберутся вместе, состоятся их первые встречи.

Будут организованы визиты делегации Западного Азербайджана в Ордубад и Чалхангалу.

Отметим, что в целях большей доступности для общественности всей информации, относящейся к фестивалю-конгрессу создан сайт https://qacon23.ndu.edu.az / .

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqres keçiriləcək

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