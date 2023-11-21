В Нахчыване пройдет фестиваль-конгресс ”Возвращение в Западный Азербайджан"

В Нахчыване 23-24 ноября пройдет фестиваль “Возвращение в Западный Азербайджан” и конгресс на тему “Дорога к возвращению в Западный Азербайджан”.

В Нахчыване 23-24 ноября пройдет фестиваль “Возвращение в Западный Азербайджан” и конгресс на тему “Дорога к возвращению в Западный Азербайджан”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, фестиваль и конгресс, посвященные Западному Азербайджану, пройдут в Нахчыванской Автономной Республике при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Нахчыванского государственного университета, Общины Западного Азербайджана и азербайджанской интеллигенции из Западного Азербайджана.

На фестивале будут представлены композиции из фольклорных образцов Западного Азербайджана, книжная выставка, стенды с образцами кулинарной и материальной культуры, концертная программа с образцами западно-азербайджанских песен и фольклора, фильмы, посвященные Западному Азербайджану и т.д. Жители Западного Азербайджана, проживающие в Автономной Республике, впервые соберутся вместе, состоятся их первые встречи.

Будут организованы визиты делегации Западного Азербайджана в Ордубад и Чалхангалу.

Отметим, что в целях большей доступности для общественности всей информации, относящейся к фестивалю-конгрессу создан сайт https://qacon23.ndu.edu.az / .