В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой

В Нахчыване проходит 12-я региональная конференция, организованная Обществом офтальмологов Азербайджана, и медицинская акция Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. ​

В Нахчыване проходит 12-я региональная конференция, организованная Обществом офтальмологов Азербайджана, и медицинская акция Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. ​

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятия посвящены 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

Конференция проводится с целью знакомства региональных врачей с последними инновациями в области офтальмологии и оказания поддержки в их внедрении.

Цель медицинской акции - оперативное обследование и лечение пациентов, мониторинг глазных заболеваний.