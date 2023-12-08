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В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой

В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой В Нахчыване проходит 12-я региональная конференция, организованная Обществом офтальмологов Азербайджана, и медицинская акция Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. ​
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 10:49
В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой

В Нахчыване проходит 12-я региональная конференция, организованная Обществом офтальмологов Азербайджана, и медицинская акция Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. ​

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятия посвящены 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

Конференция проводится с целью знакомства региональных врачей с последними инновациями в области офтальмологии и оказания поддержки в их внедрении.

Цель медицинской акции - оперативное обследование и лечение пациентов, мониторинг глазных заболеваний.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda akademik Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyinə həsr edilmiş regional konfrans keçirilir

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