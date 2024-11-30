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В Нахчыване проходит конференция, посвященная государственно-религиозным отношениям

В Нахчыване проходит конференция, посвященная государственно-религиозным отношениям В городе Нахчыване проходит конференция на тему "Государственно-религиозные отношения: в контексте геополитических реалий и глобальных вызовов".
Внутренняя политика
30 ноября 2024 г. 10:33
В Нахчыване проходит конференция, посвященная государственно-религиозным отношениям

В городе Нахчыване проходит конференция на тему "Государственно-религиозные отношения: в контексте геополитических реалий и глобальных вызовов".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в конференции принимают участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, официальные лица и религиозные деятели.

На конференции выступят представители соответствующих государственных структур, на сессиях будут обсуждаться различные аспекты государственно-религиозных отношений, существующие проблемы в сфере религиозного просвещения и пути их решения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda dövlət-din münasibətləri və qlobal çağırışlara həsr olunan konfrans keçirilir

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