В Нахчыване проходит конференция, посвященная государственно-религиозным отношениям

В городе Нахчыване проходит конференция на тему "Государственно-религиозные отношения: в контексте геополитических реалий и глобальных вызовов".

В городе Нахчыване проходит конференция на тему "Государственно-религиозные отношения: в контексте геополитических реалий и глобальных вызовов".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в конференции принимают участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, официальные лица и религиозные деятели.

На конференции выступят представители соответствующих государственных структур, на сессиях будут обсуждаться различные аспекты государственно-религиозных отношений, существующие проблемы в сфере религиозного просвещения и пути их решения.