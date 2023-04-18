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В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию Зарифы Алиевой

В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию Зарифы Алиевой В Нахчыване проходит конференция "Женщины в науке", посвященная 100-летию выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 11:21
В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию Зарифы Алиевой

В Нахчыване проходит конференция "Женщины в науке", посвященная 100-летию выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции вначале посетили памятник общенационального лидера Гейдара Алиева в городе Нахчыван, возложили к нему цветы и почтили память великого лидера.

Затем гости побывали в Музее Гейдара Алиева.

В конференции принимают участие представители Администрации президента, Министерства науки и образования, госкомитетов по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики.

После мероприятия гости ознакомятся с достопримечательностями и популярными туристическими местами Нахчывана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyinə həsr olunan konfrans keçirilir

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