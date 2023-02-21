В Нахчыване проходит конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

Руководители ведущих организаций гражданского общества Азербайджана посетили Нахчыван.

Руководители ведущих организаций гражданского общества Азербайджана прибыли в Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в поездке принимают участие представители профсоюзов, неправительственных организаций, СМИ и др. организаций.

Целью визита является участие в конференции, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Визит начался с посещения памятника великому лидеру. Затем гости ознакомились с Музеем Гейдара Алиева. В музее делегации была представлена обширная информация о богатом жизненном пути и многогранной деятельности общенационального лидера.

Затем во Дворце Гейдара Алиева начала работу конференция на тему "Гейдар Алиев и строительство гражданского общества".