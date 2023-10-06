О нас

В Нахчыване проходит конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности"

В Нахчыване проходит конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности" При организации Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики проводится научно-практическая конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности"
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 10:14
В Нахчыване проходит конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности

При организации Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики проводится научно-практическая конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции сначала посетили памятник основателю современного Азербайджана, великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчывана, возложили букеты цветов и почтили его память.

Затем была организована экскурсия в Музей Гейдара Алиева. Здесь гости поближе познакомились с фотостендами и различными экспонатами, отражающими жизнь и деятельность гениального руководителя.

В конференции принимают участие председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов, полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Верховного суда НАР Саадат Бекташи, а также председатели и судьи судов, действующих в Автономной Республике, руководители центральных органов исполнительной власти и другие официальные лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Müasir dövrdə ədalət mühakiməsi: Yeni çağırışlar, yeni imkanlar” mövzusunda konfrans keçirilir

Самое важное

Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi