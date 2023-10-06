В Нахчыване проходит конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности"

При организации Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики проводится научно-практическая конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности"

При организации Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики проводится научно-практическая конференция на тему ”Правосудие в современную эпоху: новые вызовы, новые возможности".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции сначала посетили памятник основателю современного Азербайджана, великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчывана, возложили букеты цветов и почтили его память.

Затем была организована экскурсия в Музей Гейдара Алиева. Здесь гости поближе познакомились с фотостендами и различными экспонатами, отражающими жизнь и деятельность гениального руководителя.

В конференции принимают участие председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов, полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Верховного суда НАР Саадат Бекташи, а также председатели и судьи судов, действующих в Автономной Республике, руководители центральных органов исполнительной власти и другие официальные лица.