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В Нахчыване почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Нахчыване почтили память жертв Ходжалинского геноцида В Исполнительной власти города Нахчыван состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.
Внутренняя политика
26 февраля 2023 г. 01:19
В Нахчыване почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Исполнительной власти города Нахчыван состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники ИВ города, представители общественности и ветераны Отечественной войны. Сначала минутой молчания была почтена память шехидов и жертв Ходжалинского геноцида.

Глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов заявил, что Ходжалинский геноцид, являющийся очередной вехой кровавой истории целенаправленной политики армянских захватчиков, направленной против государственной независимости и территориальной целостности Азербайджана, стоит в одном ряду с самыми страшными трагедиями в истории человечества.

Председатель Нахчыванской городской организации правящей партии "Ени Азербайджан" Эльман Джафарли, депутаты Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Аида Аллахвердиева и Асим Алиев в своих выступлениях отметили, что отважная азербайджанская армия достойным образом ответила на эти действия армян.

Было подчеркнуто, что начавшаяся 27 сентября 2020 года под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева война за торжество справедливости завершилась победой через 44 дня. В ходе военных действий азербайджанская армия, разгромив противника, продемонстрировала всему миру свою мощь и силу, в результате были освобождены наши земли, которые почти 30 лет находились под оккупацией, были отомщены жертвы Ходжалинской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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