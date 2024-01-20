В Нахчыване почтили память шехидов 20 Января

В Нахчыванской Автономной Республике почтили память шехидов 20 Января.

В Нахчыванской Автономной Республике почтили память шехидов 20 Января.

Как сообщает местное бюро Report, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, представители государства и правительства, члены Общественного объединения "Ветераны Нахчывана" и жители города посетили Аллею шехидов в городе Нахчыване.

Они возложили цветы к могилам шехидов.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване также встретился с членами семей шехидов.