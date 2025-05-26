В Нахчыване по распоряжению об амнистии смягчено наказание одному осужденному

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 мая "О помиловании ряда осужденных" было также исполнено в исправительном учреждении участкового типа в Нахчыванской Автономной Республике.

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 мая "О помиловании ряда осужденных" было также исполнено в исправительном учреждении участкового типа в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в соответствии с документом, срок неотбытого наказания заключенного Фарида Ибрагимли был сокращен наполовину.

По этому случаю в исправительном учреждении состоялось мероприятие. Начальник отдела стратегического планирования и мониторинга пенитенциарной службы НАР подполковник юстиции Али Рагимов подчеркнул важность распоряжения. Он отметил, что в учреждениях регулярно проводятся мероприятия, направленные на социальную адаптацию заключенных и их возвращение к жизни на свободе.