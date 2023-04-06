В Нахчыване открыт памятник-родник герою апрельских боев

В поселке Джахри Бабекского района состоялось открытие родника-памятника, построенного в память о герое апрельских боев, шехиде майоре Расиме Мамедове и его отца, участника садаракских боев Абдула Мамедова.

В поселке Джахри Бабекского района состоялось открытие памятника-родника, построенного в честь героя апрельских боев, шехида майора Расима Мамедова и его отца, участника садаракских боев Абдула Мамедова.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сначала участники церемонии посетили могилы шехида-майора Расима Мамедова и его отца Абдула Мамедова, почтили минутой молчания память шехидов, был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

В мероприятии приняли участие сотрудники Исполнительной власти Бабекского района, члены семей шехидов из Нахчывана и других регионов страны, ветераны, офицеры Отдельной общевойсковой армии и представители общественности.

Офицер Отдельной общевойсковой армии Фариз Сарханов, сотрудник Исполнительной власти Бабекского района Гаджи Гаджиев, депутат Милли Меджлиса Ульвия Гамзаева, сын шехида Расима Мамедова Асим Мамедов, брат Шахин Мамедов рассказали о славном боевом пути майора.

Учащиеся полной средней школы № 2 поселка Джахри исполнили стихи, посвященные Родине и шехидам.

На мероприятии были заслушаны выступления заместителя главы исполнительной власти Агдамского района Хагани Назарова, однокурсника шехида Махмуда Амирова, его дяди Сулеймана Мамедова и других. Было отмечено, что майор Расим Мамедов показал пример патриотизма в апрельских боях. Он героически погиб в боях за освобождение высоты Лелетепе 4 апреля 2016 года. Его отец Абдул Мамедов стал шехидом в боях в направлении Садакского района в 1992 году всего через 23 дня после рождения сына. Распоряжениями президента Азербайджана за проявленный героизм Расим Мамедов посмертно награжден медалями "За Родину" и "За безупречную службу" 2-й степени.