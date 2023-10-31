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В Нахчыване открылся отдел ФАО

В Нахчыване открылся отдел ФАО Начал работу нахчыванский отдел офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане.
Внутренняя политика
31 октября 2023 г. 20:25
В Нахчыване открылся отдел ФАО

Начал работу нахчыванский отдел офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорилось на проходящем в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики мероприятии.

В мероприятии принимали участие представитель ФАО в Турции Сумитер Брока, заместитель руководителя офиса по партнерству и координации в Азербайджане Бариз Мехтиев, заведующий отделом аграрных вопросов и экологии Кабинета министров Нахчывана Мубариз Байрамов и исполняющая обязанности министра сельского хозяйства, заместитель министра Хаяла Дадашова.

Выступившие отметили, что основной целью создания офиса ФАО в Нахчыване является развитие аграрного сектора Автономной Республики и реализация проектов по выращиванию органических продуктов в НАР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFAO-nun Naxçıvan bölməsi açılıb

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