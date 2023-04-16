В Нахчыване обсудили эффективное использование местного сырья и ресурсов

На встрече с участием руководителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики и соответствующих ведомств были обсуждены вопросы вовлечения в экономический оборот перспективных в плане промышленности природных

На встрече с участием руководителей министерств экономики, экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики и соответствующих ведомств были обсуждены вопросы вовлечения в экономический оборот перспективных в плане промышленности природных ресурсов.

Как сообщает местное бюро Report , министр экономики Тапдыг Алиев отметил важность рационального использования местного сырья для поддержки промышленного производства, особо подчеркнул роль природных ресурсов в развитии различных отраслей промышленности, в том числе металлургической, строительной, химической, пищевой и других.

Министр анонсировал дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности, новые проекты, которые будут представлены предпринимателям, создание технологической цепочки до производства конечного продукта с участием частного сектора, а также расширение экспортного потенциала данной отрасли.

Министр экологии и природных ресурсов Маис Алиев проинформировал об улучшении экологической ситуации в Нахчыване, в том числе об эффективном использовании природных ресурсов, и соответствующей работе, проводимой министерством по другим направлениям.

Кроме того, были обсуждены возможности использования в различных отраслях промышленности запасов таких нерудных полезных ископаемых, как цеолит, гипс, глиногипс, керамическое сырье, доломит, глина, травертин, известняковое сырье для получения соды, а также сырье для производства стекла.

По итогам встречи было принято решение создать комиссию в составе сотрудников вышеупомянутых ведомств в целях формирования у субъектов предпринимательства четкого представления об имеющемся потенциале и возможностях, расширения их возможностей использования природных ресурсов.