В Нахчыване обнаружены нелегальные мигранты

Государственная миграционная служба в ноябре выявила 12 иностранцев, нелегально и без регистрации проживающих в автономной республике

В целях усиления государственного контроля за миграционными процессами в Нахчыванской Автономной Республике и предотвращения нелегальной миграции Государственная миграционная служба в ноябре выявила 12 иностранцев, нелегально и без регистрации проживающих в автономной республике, и приняла соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что в прошлом месяце в Государственную миграционную службу поступило в общей сложности 516 обращений. 294 из них были связаны с выдачей иностранцам разрешений на временное и постоянное проживание в Азербайджанской Республике, разрешениями на работу, продлением временного пребывания, а также с вопросами гражданства.