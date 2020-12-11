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В Нахчыване обнаружены нелегальные мигранты

В Нахчыване обнаружены нелегальные мигранты Государственная миграционная служба в ноябре выявила 12 иностранцев, нелегально и без регистрации проживающих в автономной республике
Внутренняя политика
11 декабря 2020 г. 06:01
В Нахчыване обнаружены нелегальные мигранты

В целях усиления государственного контроля за миграционными процессами в Нахчыванской Автономной Республике и предотвращения нелегальной миграции Государственная миграционная служба в ноябре выявила 12 иностранцев, нелегально и без регистрации проживающих в автономной республике, и приняла соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что в прошлом месяце в Государственную миграционную службу поступило в общей сложности 516 обращений. 294 из них были связаны с выдачей иностранцам разрешений на временное и постоянное проживание в Азербайджанской Республике, разрешениями на работу, продлением временного пребывания, а также с вопросами гражданства.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qanunsuz yaşayan və qeydiyyatsız olan 12 əcnəbi aşkarlanıb

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