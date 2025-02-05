О нас

В Нахчыване начнут проверять импортируемые стройматериалы на соответствие стандартам

В Нахчыване начнут проверять импортируемые стройматериалы на соответствие стандартам Агентство государственного контроля за безопасностью в строительстве при МЧС начнет проверку соответствия стандартам строительных материалов, ввозимых в Нахчыванскую АР из-за рубежа.
Внутренняя политика
5 февраля 2025 г. 17:09
В Нахчыване начнут проверять импортируемые стройматериалы на соответствие стандартам

Агентство государственного контроля за безопасностью в строительстве при МЧС начнет проверку соответствия стандартам строительных материалов, ввозимых в Нахчыванскую АР из-за рубежа.

Как сообщает Report, с этой целью должны быть развернуты специальные лаборатории.

Запрос о выделении нежилых помещений под лаборатории уже направлен в соответствующие структуры Автономной Республики.

Строительные материалы, не соответствующие установленным в стране стандартам, не будут допущены к использованию.

Ранее Агентство проводило аналогичные проверки по запросу Государственного таможенного комитета, однако они не распространялись на Нахчыванскую Автономную Республику.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvana xaricdən gətirilən tikinti materiallarının standartlara uyğunluğu yoxlanılacaq - EKSKLÜZİV

Экслюзивные новости

Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi