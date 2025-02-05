В Нахчыване начнут проверять импортируемые стройматериалы на соответствие стандартам

Агентство государственного контроля за безопасностью в строительстве при МЧС начнет проверку соответствия стандартам строительных материалов, ввозимых в Нахчыванскую АР из-за рубежа.

Агентство государственного контроля за безопасностью в строительстве при МЧС начнет проверку соответствия стандартам строительных материалов, ввозимых в Нахчыванскую АР из-за рубежа.

Как сообщает Report, с этой целью должны быть развернуты специальные лаборатории.

Запрос о выделении нежилых помещений под лаборатории уже направлен в соответствующие структуры Автономной Республики.

Строительные материалы, не соответствующие установленным в стране стандартам, не будут допущены к использованию.

Ранее Агентство проводило аналогичные проверки по запросу Государственного таможенного комитета, однако они не распространялись на Нахчыванскую Автономную Республику.