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В Нахчыване началось голосование на выборах в Милли Меджлис и Верховный Меджлис

В Нахчыване началось голосование на выборах в Милли Меджлис и Верховный Меджлис 08:22
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 08:44
В Нахчыване началось голосование на выборах в Милли Меджлис и Верховный Меджлис

В Нахчыване в воскресенье параллельно с внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проводятся выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает местное бюро Report, в 08:00 в Нахчыванской АР открылся 331 избирательный участок по 45 избирательным округам. Жители смогут принять участие в голосовании до 19:00.

Отметим, что общее число избирателей по Нахчыванской АР составляет 288 356 человек, число избирателей, которым на день выборов исполнилось 18 лет -т 31, число избирателей, впервые принимающих участие в выборах - 3891.

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Версия на английском языке ФотоParliamentary elections kick off in Azerbaijan’s Nakhchivan Autonomous Republic
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Milli Məclisə və MR Ali Məclisinə seçkilərdə səsvermə başlayıb

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