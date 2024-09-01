В Нахчыване началось голосование на выборах в Милли Меджлис и Верховный Меджлис

08:22

В Нахчыване в воскресенье параллельно с внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проводятся выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает местное бюро Report, в 08:00 в Нахчыванской АР открылся 331 избирательный участок по 45 избирательным округам. Жители смогут принять участие в голосовании до 19:00.

Отметим, что общее число избирателей по Нахчыванской АР составляет 288 356 человек, число избирателей, которым на день выборов исполнилось 18 лет -т 31, число избирателей, впервые принимающих участие в выборах - 3891.