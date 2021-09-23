В Нахчыване на строительство дома для инвалидов войны выделен 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий семей шехидов, а также лиц, получивших инвалидность в результате участия в Отечественной войне, проживающих на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий семей шехидов, а также лиц, получивших инвалидность в результате участия в Отечественной войне, проживающих на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обеспечения вышеуказанных лиц квартирами или частными домами из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год, Кабинету министров Нахчыванской Автономной республики выделен 1 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.