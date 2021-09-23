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В Нахчыване на строительство дома для инвалидов войны выделен 1 млн манатов

В Нахчыване на строительство дома для инвалидов войны выделен 1 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий семей шехидов, а также лиц, получивших инвалидность в результате участия в Отечественной войне, проживающих на территории Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
23 сентября 2021 г. 16:22
В Нахчыване на строительство дома для инвалидов войны выделен 1 млн манатов
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий семей шехидов, а также лиц, получивших инвалидность в результате участия в Отечественной войне, проживающих на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обеспечения вышеуказанных лиц квартирами или частными домами из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год, Кабинету министров Нахчыванской Автономной республики выделен 1 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda müharibə əlillərinə ev tikintisi üçün 1 milyon manat ayrılıb

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