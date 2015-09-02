​В Нахчыване на пост министра назначена женщина

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (АР) Васиф Талыбов подписал распоряжение о назначении министра культуры и туризма Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, по распоряжению, Натаван Тофиг гызы Гадимова назначена министром культуры и туризма Нахчыванской АР. До настоящего времени Н.Гадимова занимала пост заместителя министра культуры и туризма Нахчыванской АР.

Отметим, что ранее пост министра культуры и туризма занимал Сарван Ибрагимов, который был освобожден от занимаемой должности в прошлом месяце.