В Нахчыване ликвидировано МНБ, в АР назначен начальник Государственной службы безопасности

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (АР) Васиф Талыбов подписал указ о создании Государственной службы безопасности Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, указ подписан в целях усовершенствования государственной структуры управления Нахчыванской АР.

Согласно документу, на базе министерства национальной безопасности Нахчыванской АР создана Государственная служба безопасности Нахчыванской АР.

Государственной службе безопасности Нахчыванской АР поручено представить председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской АР проект устава, предложения о структуре и числе сотрудников. Кабинет министров Нахчыванской АР получил поручение решить все вопросы, исходящие из данного указа.

Помимо этого, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал распоряжение о назначении на должность начальника Государственной службы безопасности Нахчыванской АР. Согласно распоряжению, на должность начальника госслужбы безопасности АР назначен Алекберов Фазиль Нариман оглу.

До этого Ф.Алекберов занимал должность начальника Государственной миграционной службы Нахчыванской АР.