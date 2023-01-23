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В Нахчыване будет увеличена финансовая поддержка развития предпринимательства

В Нахчыване будет увеличена финансовая поддержка развития предпринимательства В Нахчыване будет усилена финансовая поддержка развития предпринимательства, особенно малого предпринимательства, и повышения деловой активности населения, что создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов.
Внутренняя политика
23 января 2023 г. 19:44
В Нахчыване будет увеличена финансовая поддержка развития предпринимательства

В Нахчыване будет усилена финансовая поддержка развития предпринимательства, в том числе малого предпринимательства, и повышения деловой активности населения, что создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, для этой цели используются средства Фонда развития предпринимательства, действующего при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Основным направлением деятельности фонда является оказание финансовой поддержки развитию предпринимательства в Нахчыванской Автономной Республике, предоставление предпринимателям льготных кредитов, содействие бизнесменам в реализации эффективных бизнес-проектов.

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